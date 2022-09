Cidades Goiás registra uma queimada a cada 30 minutos e deixa cidades em situação de emergência Medições do Inmet indicam que Goiânia completa hoje 150 dias sem chuva e precipitações só devem voltar em meados de outubro. Umidade relativa do ar desce a 12%, mais de quatro vezes abaixo do índice considerado ideal. Inpe registra uma queimada a cada meia hora

A falta de chuvas em Goiás agrava a situação de incêndios e baixa umidade. A média diária de focos de calor no estado nos primeiros quatro dias deste mês é de 50, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Diante do cenário, municípios da região da Chapada dos Veadeiros estão em situação de emergência. A Defesa Civil considera setembro o mês ...