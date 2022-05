Cidades Goiás resgata 4,1 mil trabalhadores escravos em seis anos Número refere-se ao período de 1995 a 2020. Enquadram-se na situação o trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante e até privação do direito de ir e vir. Nos últimos cinco anos, estado assumiu a vice-liderança no País e Quirinópolis se destaca

De 2017 a 2021, Goiás figura como o vice-líder em número de pessoas resgatadas pela fiscalização do trabalho em condições análogas à escravidão, com 609 registros. Minas Gerais lidera com 2.603 casos. Em uma série histórica mais abrangente, de 1995 a 2020, foram 4.109. O número consolidado pelo Smartlab é maior que a população de um terço de cada um dos 246 municí...