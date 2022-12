Cidades Goiás tem 1,7 mil CACs com registro vencido Especialistas apontam que a fiscalização não funciona como deveria. Situação aumenta risco de desvios e muitas armas de fogo podem estar em posse do crime organizado

Goiás possui 1.721 Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores (CACs) com os certificados de registro vencidos. O número, fornecido pelo Exército, foi atualizado no dia 25 de outubro deste ano. Especialistas apontam que as estratégias atuais de fiscalização de pessoas nessa situação são insuficientes e que o cenário atual diminui o controle sobre a circulação de...