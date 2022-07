Cidades Goiás tem 18 barragens críticas, diz relatório da ANA Levantamento indica preocupação com estruturas em Goiás. Número de alerta aumentou de 2020 para 2021. Fiscalização é reforçada

Goiás tem 18 barragens que demandam preocupação e são consideradas críticas. O estado fica atrás apenas de Minas Gerais, que possui 66 estruturas nesta condição. O número refere-se ao apurado no relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) sobre o tema em 2021, e que foi divulgado na semana passada. No estado há, conforme a ANA, 833 barragens. No ent...