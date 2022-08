Cidades Goiás tem 189 casos confirmados de varíola dos macacos Goiás segue sem óbitos pela infecção

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) confirmou, nesta sexta-feira (26), mais cinco casos de varíola dos macacos. Na quinta (25), haviam 184 confirmações da doença em 15 municípios do território goiano. Ao todo, 378 pacientes com suspeita da doença são monitorados pelas vigilâncias municipais e aguardam resultados de exames para a detecção ou não do vírus. Outr...