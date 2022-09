O estado de Goiás já tem 315 casos confirmados de varíola dos macacos, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) nesta quinta-feira (8). A maior parte dos infectados é composta por homens, sendo 307 no total e apenas oito mulheres. Há outros 436 casos suspeitos e 44 prováveis, que são aqueles que possuem as características da doença, mas que ainda precisa da comprovação pelo exame médico. Os infectados têm idades de três a 64 anos.

Goiânia é a cidade do estado com a maior quantidade de casos confirmados, sendo 242 no total. Seguida de Aparecida de Goiânia (30), Valparaíso de Goiás (9) e Anápolis (7). Inhumas e Jataí possuem quatro confirmações cada uma. Caldas Novas, Luziânia, Planaltina e Uruaçu aparecem com dois casos cada. Águas Lindas, Anicuns, Aragoiânia, Bom Jesus de Goiás, Campos Belos, Cidade Ocidental, Itaberaí, Novo Gama, Rio Verde, Santa Helena e Senador Canedo registram um caso cada uma. Outros 314 casos já foram descartados em Goiás.

No Brasil, já são 5.726 casos e no mundo o total é de 56.026. Até hoje foram registrados 22 óbitos no planeta.

Transmissão e sintomas

De acordo com o Plano de Contingência divulgado pela SES-GO, a transmissão ocorre por contato com fluidos corporais, lesões na pele ou em superfícies internas de mucosas, como boca ou garganta, gotículas respiratórias (durante o contato pessoal prolongado) e objetos contaminados. É informado também que mulheres grávidas podem transmitir o vírus para o feto através da placenta.

Os sintomas duram de 2 a 4 semanas e incluem erupções cutâneas, precedidas ou não de febre e inchaço dos gânglios. Também, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrio e exaustão.

Leia também:

- Brasil registra casos de varíola dos macacos em dois bebês

- Ministério da Saúde pede para Anvisa liberar vacina contra varíola dos macacos

- Monkeypox: Goiás entra em estado de emergência em saúde pública