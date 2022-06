Cidades Goiás tem 346 mil doses da vacina contra a Covid que vencem em 3 meses Caso a média de aplicações diárias continue a mesma, doses podem vencer sem serem usadas. Baixa adesão de adolescentes à imunização é um preocupa SES-GO

Goiás precisa dobrar o ritmo de aplicação do reforço na população de 12 a 17 para que todas as 346 mil doses em estoque da Coronavac sejam usadas até a data de vencimento, no dia 30 de setembro. A vacina é utilizada para imunizar adolescentes, grávidas e puérperas contra a Covid-19. Desde 29 de maio, quando começou a aplicação do reforço em adolescentes de Goiânia...