Goiás tem 6,9 milhões de habitantes. É o que aponta a prévia da população dos municípios divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28), com base nos questionários do Censo 2022 respondidos até o dia 25 de dezembro. Os números são resultado de um modelo estatístico, que aponta uma preliminar do número de residentes nos estados e nos municípios, a partir de 83,9% da população brasileira já recenseada — em Goiás, o percentual é de 86,1%.

As quantidades, porém, ainda devem mudar, pois o cálculo foi feito sobre o resultado prévio dos municípios onde a coleta já havia terminado — 4.410 dos 5.570 do país. Naqueles em que a coleta ainda continua, foi realizada uma combinação de dados já coletados e estimativas.

A divulgação foi feita antes de o Censo ser finalizado porque o IBGE é obrigado, por lei, a informar as estimativas de população de todos os 5.570 municípios brasileiros ao Tribunal de Contas da União (TCU) para fins de cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), porque o montante a ser recebido pelo município depende de seu número de habitantes.

Os números da divulgação parcial apontam para uma redução da população em Goiás, em relação ao que foi estimado para o estado em 2021, quando o IBGE apontou para a existência de 7,2 milhões de habitantes em solo goiano. O mesmo ocorreu com 129 cidades goianas, incluindo a capital, Goiânia, que tinha 1,5 milhão no ano passado, segundo os dados do instituto, e agora aparece com 1,4 milhão — uma redução de mais de 141 mil.

COVID-19

No Brasil, a quantidade de habitantes também foi reduzida, na comparação da prévia de 2022 com a estimativa de 2021, passando de 213,3 milhões para 207,7 milhões. Ao jornal O Estado de S. Paulo, o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, explica que essas diferenças são comuns, e podem ocorrer tanto devido às mortes causadas pela pandemia de Covid-19 quanto pela defasagem em relação ao Censo 2010.

Isso ocorre porque os números divulgados nesta quarta-feira, mesmo prévios, já são baseados no levantamento feito pelo Censo deste ano, que deve ser divulgado em março, enquanto a estimativa de 2021 foi feita apenas com base em cálculo matemático que levou em conta o Censo de 2010, já bastante defasado. São métodos de coleta e análise diferentes.

Tanto que parte dos prefeitos goianos reclama, todos os anos, de que a estimativa não representa a realidade dos municípios, sobretudo sob o argumento de que isso prejudica os valores recebidos de FPM. Uma Contagem Populacional, método mais simples do que o Censo, estava prevista para 2015, mas não foi feita, devido a restrições orçamentárias, e o próprio Censo, que deveria ter sido realizado em 2020, acabou não adiado por causa da pandemia.

O município que apresenta maior diferença positiva de habitantes, na comparação entre a prévia do Censo 2022 e a estimativa de 2021, é Senador Canedo, que aparece com 153,5 mil habitantes — a população estimada há um ano era de 121,4 mil. É seguido por Goianira: 69,5 mil ante 46,2 mil.

Na outra ponta estão Goiânia e Aparecida de Goiânia. No caso da segunda maior cidade do estado, a comparação aponta redução de 101 mil residentes: 500,7 mil ante 601,8 mil. Contudo, como o IBGE não divulgou o percentual de coleta do Censo usado para o cálculo da prévia, por município, não é possível saber se os dois municípios estão com a coleta avançada ou não, o que influencia diretamente nos números.

Vereadores

A quantidade de habitantes das cidades é importante não apenas para destinação de recursos, mas também para outras questões, como a definição do número de vereadores das cidades. Como o POPULAR mostrou, seguindo a estimativa de 2021, 19 cidades poderiam aumentar as vagas nas Câmaras Municipais, e Goiânia efetivamente o fez. Porém, se confirmada a prévia do Censo para a capital, a Câmara goianiense não poderia ter 39 parlamentares, como o aprovado, mas 37.

Isso ocorre porque, segundo a Constituição Federal, podem ter 39 vereadores as cidades que tenham entre 1,5 milhão e 1,8 milhão. Logo, com 1,4 milhão, Goiânia poderia ter no máximo 37 (entre 1,35 milhão e 1,5 milhão, de acordo com o texto constitucional).

Aparecida de Goiânia também perderia o direito de aumentar as vagas de 25 para 27, pois ficaria abaixo de 600 residentes. O Censo completo, entretanto, só sai em março, segundo a última previsão dada pelo IBGE.

Na análise por região em Goiás, o Centro se mantém como o mais populoso — é onde está Goiânia — com 3,5 milhões de habitantes. É seguido pelo Sul (1 milhão) e Entorno do Distrito Federal (980,7 mil).