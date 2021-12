Cidades Goiás tem 72 barragens sob risco Número de reservatórios que precisam de cuidados pode ser maior, afirma governo estadual

Ao fechar o relatório do Plano Anual de Fiscalização de 2021, a Superintendência de Recurso Hídricos e Saneamento (SRH) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiás constatou que 72 barragens hídricas apresentam risco e dano potencial médio ou alto, o que tem levado o órgão a ampliar as ações de monitoramento. A maioria dessa...