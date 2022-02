Cidades Goiás tem a menor taxa de mortes violentas dos últimos 10 anos Os números foram levantados pelo portal G1 com base em dados oficiais e leva em consideração crimes de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte

Goiás teve em 2021 uma das menores taxas de mortes violentas (homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) dos últimos 10 anos. Os números são de um levantamento feito pelo portal G1, com base em dados oficiais e calculado a partir de estimativas populacionais do IBGE, e apontam uma taxa de 18,36 crimes do tipo para cada 100 mil habitantes, totalizando 1...