Goiás tem alerta de perigo para baixa umidade do ar e temperatura pode chegar a 37ºC em algumas cidades nesta semana, de segunda-feira (29) à sábado (3). De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a umidade do ar está prevista para níveis abaixo de 20%.

A umidade da capital goiana pode chegar a 15%. Neste terça-feira (30), a temperatura mínima prevista é de 18°, com máxima de 35° e sol predominante com algumas nuvens. Na Região Oeste do estado, a previsão mínima é de 16ºC, com máxima de 37ºC e umidade entre 15% e 65%.

Já na Região Norte, em cidades como Porangatu, Alto Horizonte, Bonópolis, Campinaçu, a mínima é de 18ºC, com máxima de 36ºC e umidade entre 18% e 65%. Para a Região Sul, a mínima é de 14ºC, com máxima de 33ºC. Na Região Leste do estado, a previsão mínima é de 12ºC e a máxima é de 33ºC.

Para a Região Sudoeste, a mínima é de 16ºC, com máxima de 33ºC. Já no interior de Goiás, na Região Central, a previsão mínima é de 16ºC e a máxima de 34ºC, com a umidade podendo chegar até 15%.

Recomendação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que o perigo maior das altas temperaturas e baixas umidades é no período da tarde. É no período vespertino que as temperaturas estão mais altas e a umidade relativa do ar cai cada vez mais. Para lidar com o clima quente e seco, a recomendação é beber bastante água, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Além disso, usar hidratante para a pele é essencial.

Leia também:

Chegada de frente fria pode trazer pequeno alívio nas temperaturas em Goiás

Fim de semana em Goiás deve ser de altas temperaturas e alerta de baixa umidade