Pancadas de chuva, rajadas de vento e até granizo. Essa é a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) para Goiás nesta semana, que informou que os efeitos de uma frente fria propiciam a formação de tempestades em várias regiões do estado pelo menos até o próximo domingo (27).

Conforme o instituto, as pancadas de chuva devem ocorrer de maneira isolada e devem atingir, além de algumas partes de Goiânia e Região, essencialmente municípios do Sudoeste e Norte de Goiás.

As tempestades previstas são fruto do avanço de uma frente fria vinda do sul do país, que avança pelo Brasil e vai favorecer alterações nas condições do tempo.

“Com isso, teremos pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo”, destacou o Cimehgo.

