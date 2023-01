O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta de tempestades nesta semana para todo o estado. De terça-feira (24) até domingo (29), um corredor de umidade poderá provocar chuvas fortes e volumosas, com raios e rajadas de vento.

Segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira (23), a combinação entre calor e umidade segue favorecendo a formação de áreas de instabilidade no estado que podem ocasionar até mesmo granizo. Em Goiânia, a segunda-feira será marcada por variação de nebulosidade, com sol e pancadas de chuvas.

Aviso de tempestade

No último sábado (21), uma tromba d’água foi registrada no Lago Serra da Mesa, em Colinas do Sul, na região da Chapada dos Veadeiros. Conforme explicou o gerente do Cimehgo, André Amorim, esse fenômeno avisa que há uma tempestade chegando. Por isso, o recomendado é sair da água imediatamente.

Os ventos dentro da tromba d'água podem exceder os 100 km/h. "Tudo começa na formação de uma nuvem de tempestade, a qual gera uma nuvem funil, e quando este funil encosta na água, o movimento de em círculos levanta a água formando um tubo de água", esclareceu Amorim.

