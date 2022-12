O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo) emitiu um alerta para tempestades nesta segunda-feira (26), em Goiás. O gerente do órgão, André Amorim, explica que as pancadas de chuvas serão isoladas e que serão acompanhadas de rajadas de ventos e raios.

“Nós podemos chegar a ter rajadas de ventos de até 60 km/h, o que para nós é muita coisa. Elas são rápidas, mas podem jogar árvores no chão, arrancar placas maiores e gerar alguns transtornos por causa das chuvas”, afirma. Riscos também foram alertados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

André explica que essa situação é comum no verão goiano, que iniciou na última quarta-feira (21). “O nosso verão é marcado por mudanças bruscas no tempo. Amanhece com sol e céu azul, mas isso engana. Mas a combinação do calor e da umidade favorece a formação de chuvas durante o dia”, disse.

O boletim meteorológico prevê para segunda-feira (26) chuvas de 40mm para a Região Oeste, 30mm no Norte, 25mm nas regiões Leste, Sudoeste e Central e 15mm no Sul do Estado. Além disso, as máximas podem chegar aos 30ºC, as mínimas 17ºC e umidade relativa do ar variando entre 55% a 95%.

Cuidados

André detalha os cuidados que precisam ser tomados durante as tempestades. “As pessoas devem dar preferência para viajar durante o dia. Começou a ter essas chuvas, é melhor procurar um lugar seguro e os motoristas devem evitar pegar o trânsito à noite e evitar locais de alagamento”, enfatiza.

Semana

Para a semana, o órgão detalha que, de segunda à quarta-feira (28), haverá formação de áreas de instabilidade em várias regiões do Estado. A partir de quinta-feira (29), o avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil vai auxiliar com o aumento de nebulosidade em Goiás.

“Até o próximo final de semana, onde teremos a passagem para o Ano Novo, a tendência é de pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo”, traz o boletim. André destaca que a previsão para a virada do ano ainda será confirmada até sexta-feira (30).

Leia também:

- Chuva causa alagamentos e derruba árvores na véspera de Natal em Goiânia; veja fotos

- Chuva deixa bairros sem energia, alaga ruas, derruba árvores e muro na Marginal Botafogo, em Goiânia

- Forte chuva transborda rios, derruba pontes e deixa pessoas ilhadas em Goiás