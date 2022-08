Cidades Goiás tem cerca de 3,7 mil multas mal aplicadas entre 2021 e 2022 Número de autuações consideradas equivocadas entre janeiro de 2021 e julho deste ano não chega a 0,5% do total, mas causa muitos transtornos aos condutores prejudicados

Pelo menos 3.767 mil multas aplicadas a motoristas que trafegavam em Goiás entre janeiro de 2021 e julho de 2022 estavam equivocadas, com problemas formais, como preenchimento errado da autuação, ou por irregularidades, como identificação equivocada do veículo. O número, no entanto, é menos de 0,3% do total de multas aplicadas aos condutores, mas demonstra a necessidade d...