Em Goiás, cinco casos de monkeypox, conhecido como varíola dos macacos, são investigados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). Ao todo, sete casos suspeitos foram notificados e dois descartados.

Dos casos em investigação, três são em pacientes de Goiânia e dois em Aparecida de Goiania. Entre os sintomas da doença, estão febre, erupções cutâneas e adenomegalia. A transmissão ocorre por meio de fluidos corporais, gotículas ou materiais contaminados.

No Brasil, já são 106 casos da doença confirmados. No mundo, os registros são de 6.154 contaminados.

Preparação

Servidores da SES-GO passaram por dois treinamento para lidar com pacientes infectados com a varíola dos macacos. Um deles, foi no dia 28 de junho, quando foi realizado o Seminário de Monkeypox para informar sobre o panorama epidemiológico da doença, manejo clínico e diagnóstico laboratorial. Foram realizadas exposições pelo professor José Geraldo Leite Ribeiro, mestre em medicina tropical; Erika Dantas Dias de Jesus, do Cievs; e Luiz Augusto PEreira, diretor técnico do Lacen-GO. Ainda, segundo a pasta, um grupo técnico faz plantão 24 horas por dia, durante os sete dias da semana, para apoiar os profissionais de saúde e municípios na investigação e monitoramento da doença em Goiás.

