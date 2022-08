Cidades Goiás tem expectativa de boas notas para o Ideb, diz secretária de Educação Resulta deve ser divulgado no dia 15 de setembro, mas Fátima Gavioli afirma que professores, alunos e a gestão estadual deram “um show”

A secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli Soares Pereira, comemorou nesta segunda-feira (8), no programa Jackson Abrão Entrevista, que o estado permanece no pódio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). No ano passado, o Ministério da Educação classificou a educação goiana como a melhor do Brasil. A secretária reforça que esse resultado é o trabalho d...