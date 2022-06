Cidades Goiás tem menor taxa de mortes violentas em dez anos Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra tendência de queda nos indicadores de homicídios, latrocínios, lesão seguida de morte e mortes por intervenção policial

Goiás teve, em 2021, o menor número absoluto e a menor taxa por 100 mil habitantes de Mortes Violentas Intencionais (MVI) em dez anos. No ano passado, foram 1.881 mortes do tipo, com uma taxa de 26,1. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado na terça-feira (28). Segundo o anuário, que é resultado de estudos do Fórum Brasileiro de Segura...