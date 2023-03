Sol ou chuva? Os dois. A previsão do tempo para o final de semana em Goiás mostra que o sol vai brilhar, mas também vai abrir espaço para pancadas de chuvas isoladas "típicas do verão". A informação é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) que divulgou um boletim nesta sexta-feira (3).

De acordo com o Cimehgo, a temperatura máxima pode chegar até 35ºC na região oeste do estado e nas demais regiões vai variar entre 29ºC e 34ºC. Em Goiânia, a temperatura máxima pode chegar aos 31ºC e a umidade relativa do ar variando entre 35% a 90%.

Segundo o boletim, as pancadas de chuvas isoladas acompanhas de rajadas de vento e raios podem acontecer devido a combinação de calor e umidade. Além disso, o aumento de nebulosidade em Goiás vai favorecer a formação de áreas de instabilidade.

Calor no oeste de Goiás

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o destaque de temperaturas altas vai para o oeste de Goiás, que deve sofrer com o calor nos próximos dias. Como mencionado anteriormente, a temperatura pode chegar aos 35ºC.

Além disso, a previsão do Instituto indica predomínio de chuvas próximas e acima da média para o mês de março em Goiás, exceto no nordeste do estado, onde os volumes devem ficar ligeiramente abaixo da média.

