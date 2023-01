O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que entre neste sábado (7) e domingo (8), Goiás terá pancadas de chuvas. Na sexta-feira (6), um alerta de perigo foi emitido pelos ventos de até 100km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) também pediu atenção para risco potencial de formação de tempestades e informou que a água deve chegar em torno de 50 milímetros (mm).

Em Goiânia, neste sábado (7) a temperatura mínima deve ficar em 19ºC e a máxima em 28ºC, com chuvas durante todo o dia, com 18mm de água. A tarde e a noite, podem ter pancadas e trovoadas isoladas. Os ventos são de intensidade fraca ou moderada. Já no domingo (8), o volume de água fica mais ameno, com chuviscos e chuvas isoladas.

Na noite de quinta-feira (5), vários pontos de alagamento foram registrados em Goiânia depois das fortes chuvas que atingiram a capital. Reportagem do POPULAR mostrou que existem 99 pontos de alagamento mapeados pela Defesa Civil de Goiânia.

As fortes chuvas acontecem devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Além de Goiás, outros cinco estados também terão volumes de chuvas significativos: Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e região norte de São Paulo.

De acordo com o Inmet, a formação do primeiro episódio da ZCAS de 2023 ocorreu na noite da última quarta-feira (4) e já provocou grandes acumulados de chuva no sul da região amazônica e em parte do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

Instruções para se proteger de fortes chuvas

Em caso de rajadas de vento, é recomendado não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Mais informações podem ser solicitadas junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193.