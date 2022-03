Cidades Goiás tem um desastre a cada 3 dias desde 2017 Relatório de ocorrências de alta magnitude repassado à União aponta 722 casos no estado até agora

A cada três dias, desde 2017 e até 10 de março, algum município de Goiás registra um desastre de alta magnitude, especialmente relacionado a incêndios florestais e tempestades com chuvas intensas. Neste período mencionado, foram 722 ocorrências relatadas ao governo federal, o que ocorre, normalmente, quando o município entende que o caso está acima do que consegue at...