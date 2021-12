Cidades Goiás terá novo mapa do turismo em 2022 A partir do dia 3 de janeiro, gestores municipais já poderão apresentar documentação; nova configuração será divulgada em 31 de março

O Estado de Goiás vai contar, a partir de 2022, com um novo Mapa do Turismo. O instrumento cataloga municípios que amparam seu desenvolvimento no turismo e serve como instrumento de gestão que orienta a atuação governamental na criação de políticas públicas para o setor. O novo mapa será divulgado no dia 31 de março do ano que vem. Atualmente, o Mapa do Tur...