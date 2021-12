Cidades Goiás terá semana com pancadas de chuvas isoladas Situação é provocada por sistema de alta pressão que se formou no Paraguai e irá se deslocar rumo à região Sudeste do Brasil

A previsão do tempo em Goiás nesta semana é de pancadas de chuvas que podem ser localmente fortes em várias regiões, acompanhadas de rajadas de vento e raios. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a situação é provocada por sistema de alta pressão que se formou no Paraguai e irá se deslocar rumo à região...