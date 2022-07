Cidades Goiás zera óbitos de gestantes por Covid-19 Estado não teve nenhuma grávida morta pela doença no primeiro semestre. Sucesso é resultado da vacinação do grupo, dizem especialistas

Goiás conseguiu zerar o número de gestantes mortas pela Covid-19 no primeiro semestre de 2022. Mesmo com uma alta de 121% no número de casos registrados entre abril e junho deste ano, nenhuma grávida morreu por conta da doença. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) e especialistas consultados pelo POPULAR atribuem o resultado positivo à vacinação do grupo, que cheg...