Cidades Goiânia é a 4ª cidade que mais cresceu Levantamento feito pela organização MapBiomas revela um aumento de 130 km² no território urbano da capital entre 1985 e 2020. Aparecida de Goiânia é a 18ª no País

Apesar de ser a décima capital brasileira em população, Goiânia é a quinta cidade do País em tamanho de território urbano, de acordo com levantamento da rede MapBiomas. Isso mudou entre 1985 e 2020, quando o município cresceu 130,72 quilômetros quadrados (km²), sendo atualmente a quarta cidade do Brasil que mais teve expansão urbana neste período. Os números mostram que a c...