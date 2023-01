Cidades Goiânia acompanha acumuladores de lixo como questão de saúde Classificado como patologia, o transtorno de acumulação compulsiva exige atenção da Secretaria Municipal de Saúde em mais de cem endereços de Goiânia

No mês dedicado aos cuidados com a saúde mental, um movimento que surgiu no Brasil em 2014 e foi batizado com o nome de Janeiro Branco, uma parcela da população ganha a atenção do POPULAR. São os acumuladores compulsivos, enxergados como incômodos. Vivendo em meio a objetos inservíveis, falta de higiene e até animais em número excessivo sem manejo adequado, essas pes...