Cidades Goiânia amplia vacinação para crianças com 10 anos nesta quinta-feira (20) Apesar de problemas com a temperatura na última remessa enviada pelo governo federal, município informou que existem doses em estoque para avançar com imunização na capital

A Prefeitura de Goiânia avançará com a vacinação contra Covid-19 para crianças com 10 anos de idade nesta quinta-feira (20), informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ao POPULAR. Na capital, a imunização para crianças com 11 anos começou na última segunda-feira (17). A SMS relatou que, apesar dos problemas com a temperatura de imunizantes enviados pelo g...