Atualizado às 12:09 desta segunda-feira (20)

Goiânia antecipou de cinco para quatro meses a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19. A informação foi confirmada pela Prefeitura no fim da manhã desta segunda-feira (20). A medida passa a valer a partir de hoje, em 67 postos de vacinação espalhados pela capital.

A decisão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital vem após recomendação do Ministério da Saúde, orientando a redução do intervalo. O anúncio da nova medida foi feito no último sábado (18), pelo ministro Marcelo Queiroga.

De acordo com o Ministério da Saúde, a nova orientação foi determinada por conta da variante ômicron, nova cepa da Covid-19. Conforme estudos, essa variante pode ser mais transmissível que as outras.

A portaria do Ministério foi publicada nesta segunda. Outros estados já haviam reduzido o intervalo de cinco para quatro meses, como São Paulo, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. O Espírito Santo adiantou para 3 meses o reforço para idosos.

Segundo o secretário de saúde de Goiânia, Durval Pedroso, as vans da VacinAção, que hoje estão na Paróquia Nossa Senhora Assunção, no setor Itatiaia, também disponibilizam a dose de reforço ao público.

A pasta também informa que é necessário a apresentação do comprovante de vacinação e um documento de identificação com foto. As pessoas que não possuem o documento precisam aguardar o retorno do aplicativo do Ministério da Saúde, o CenecteSUS, para receber a aplicação da vacina, uma vez que sem qualquer comprovação não é possível certificar a validação da última dose recebida.