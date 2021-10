Atualizado às 11:53 desta quarta-feira (27)*

As escolas da rede municipal de Goiânia retornarão com as aulas 100% presenciais no início do calendário letivo do ano que vem, que começa no dia 19 de janeiro. A autorização para a volta de todos os alunos às salas de aula consta de decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (27).

O secretário da educação Welliton Bessa confirmou, também nesta quarta, que prepara o retorno gradativo das turmas. A Secretaria Municipal de Educação pretende, porém, convocar os estudantes do 5º e 9º anos que farão a prova do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para o ensino presencial.

A retomada, segundo Bessa, será escalonada. Em relação aos protocolos sanitários, será mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas será eliminado o distanciamento mínimo em vigor, que é de 1 metro entre as cadeiras dos alunos e de 2 metros entre estudantes e professores.

