Cidades Goiânia aplica mais de 3,4 mil doses de vacina contra Covid em crianças e bate recorde nesta terça Número de imunizados desde o último dia 17, quando a vacinação começou no município para essa parcela da população, chega a 14.391

Goiânia teve nesta terça-feira (25) um número recorde de vacinação de crianças contra a Covid-19 logo após liberar a imunização para 5 anos com a Pfizer pediátrica e disponibilizar a vacina Coronavac para crianças com 6 anos ou mais. Hoje, 3.452 doses foram aplicadas no município. Desde o último dia 17, quando a vacinação começou no município para essa parcela da pop...