Goiânia registrou, nesta quinta-feira (19), a manhã mais fria dos últimos 45 anos. Os termômetros da cidade marcaram 5°C, temperatura que só havia sido atingida na capital goiana em 1977. Este também é o dia mais frio deste ano até o momento. Já no interior do estado fez ainda mais frio. A cidade de Jataí chegou à marca dos 3,6°C, seguida de Rio Verde, com 3,8°C e Mineiros, com 4,4°C. Vale lembrar que o inverno no Brasil só começa no mês de junho.

Mesmo sendo uma das cidades mais frias do estado nos últimos dias, Rio Verde já enfrentou temperaturas ainda menores, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). No ano de 1990, a cidade que fica no sudoeste de Goiás, chegou à marca de 2,3°C.

O frio intenso também foi sentido em outros municípios. Em Itumbiara, Pires do Rio e Caiapônia, por exemplo, as temperaturas ficaram entre 5°C e 7°C. Essa queda nos termômetros percebida pelos goianos é consequência da atuação de uma massa polar vinda do Sul e que está agindo por vários estados brasileiros. A tendência é que as temperaturas voltem a subir nos próximos dias.

Confira como está a temperatura em algumas cidades goianas nesta quinta-feira (19):

Jataí: 3,6°C

Rio Verde: 3,8°C

Mineiros: 4,4°C

Bom Jesus de Goiás: 6,2°C

São Simão: 7,7°C

Cristalina: 4,5ºC a 8,8°C

Catalão: 6,1°C

Morrinhos: 5,6°C

Anápolis: 7,8°C

Luziânia: 5,6°C

Goiânia: 5,0°C

Itumbiara: 6,5°C

Caiapônia: 6,5°C

Pires do Rio: 5,4°C

Cidade de Goiás: 8,5°C

Aragarças: 8,7°C

Goianésia: 8,4°C

Porangatu: 12,4°C

Posse: 11,7°C

O Cimehgo disponibilizou uma lista com os anos mais frios já registrados na história de Goiás no mês de maio, até então. Confira:

Goiânia 5,7ºC em 1977

Aragarças 5º em 1977

Catalão 4,2ºC em 1977

Formosa 5ºC em 1977

Ipameri 5,2ºC em 1989

Jataí 2,6ºC em 1990

Pirenópolis 8,4ºC em 1981

Posse 11,6ºC em 1980

Rio Verde 2,3ºC 1990