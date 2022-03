A prefeitura de Goiânia confirmou o início da aplicação da 4ª dose para idosos com idade acima de 80 anos a partir desta quinta-feira (24). A nova rodada de aplicação do imunizante segue as recomendações da nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde.

A informação foi divulgada nas redes sociais pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), no incio da noite desta quarta-feira (23). No post, Cruz destacou a eficácia da vacina como convite para idosos aptos para receberem 4ª dose.

Goiânia começa a aplicar amanhã a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos acima de 80 anos. A vacina já demonstrou ser eficaz contra esta doença e o reforço vai trazer mais garantia de saúde a todos. Quem não vacinou, vacine! Vamos deixar este vírus para trás! 💉🙏🏾 — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) March 23, 2022

De acordo com a SMS, somente na Capital 23.101 idosos acima de 80 anos já estão aptos a procurar uma das 72 salas de vacinação, nessa primeira fase. Os elegíveis deste grupo ainda contam com possibilidade de realizar a imunização na van da Vacinação, que estará no Centro de Eventos da UFG.

Em relação ao grupo que já pode receber o reforço do imunizantes, a SMS lembra que podem se vacinar com a quarta dose apenas os idosos que receberam a dose de reforço há pelo menos 4 meses.