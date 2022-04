Cidades Goiânia começa aplicar 4ª dose contra Covid-19 em pessoas com mais de 60 anos Medida visa assegurar maior proteção contra a doença a este grupo. Além dos 71 postos de saúde, doses estão disponíveis no Clube da CEF, na Avenida T-8 e na modalidade drive thru no estacionamento do estádio Serra Dourada

Goiânia começa nesta quarta-feira (6) a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 60 anos. A medida atende estratégia do Plano Nacional de Operacionalização de Vacina contra Covid-19 (PNO) do Ministério da Saúde (MS), que visa dar maior proteção contra a doença a esse grupo. As doses estão disponíveis em 73 locais. Além das 71 unidad...