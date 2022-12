Cidades Goiânia contribui para encher mar de lixo Estudo de grupo vinculado à ONU relata que a capital é uma das oito cidades do Brasil sem acesso ao mar capazes de ter os resíduos plásticos levados pelos cursos hídricos

As garrafas pet, sacolas plásticas ou mesmo um cotonete que são jogados pelas ruas de Goiânia têm grande potencial de ir parar no oceano Atlântico, de acordo com o Diagnóstico das Fontes de Escape de Resíduos Plásticos para o Oceano, realizado pela Blue Keepers, projeto da Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no...