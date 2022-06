Neste final de semana (11 e 12), os moradores de Goiânia podem realizar o exame contra a Covid-19 em quatro pontos na modalidade tenda, que precisa de agendamento, e outros dois drive-thrus. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que estão disponíveis 18 mil testes, divididos nos dois dias.

Os exames são gratuitos e podem ser agendados através do site da Prefeitura de Goiânia para a modalidade tenda. Os drive-thrus não precisam marcar horário, mas o serviço é limitado em 1,5 mil testes por local. O horário de funcionamento será das 08h às 16h.

A Secretaria reforça que os resultados são entregues no mesmo local, em no máximo 20 minutos, quando feito nas tendas, e em até 40 minutos pelo site do laboratório, na modalidade drive-thru. Além disso, o titular da SMS, Durval Pedroso, os pacientes com sintomas devem procurar uma unidade de saúde.

Confira os locais de testagem neste sábado e domingo:

Sábado (11/06)

- Distrito Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Jardim das Aroeiras

Endereço: Rua JDA-8, 2.146, Jardim das Aroeiras

- Distrito Sul – Tenda

Local: Cepal do Jardim América

Endereço: Rua C-108, s/n, Jardim América

- Distrito Campinas/ Centro – Tenda

Local: Cepal da Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371, Vila Abajá

- Distrito Oeste – Tenda

Local: Chácara Canaã

Endereço: Rua VC-33, Qd. 61 Lt. 10, Conjunto Vera Cruz

- Distrito Norte – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Em frente ao Ginásio do Jardim Guanabara

Endereço: Rua Porto Nacional, s/n, Jardim Guanabara

- Distrito Oeste – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Praça da Feira do Goiânia Viva

Endereço: Avenida Tóquio, Qd. 50 Lt. 06, Residencial Goiânia Viva

Domingo (12/06)

- Distrito Noroeste – Tenda

Local: Sede do Distrito Sanitário de Saúde Noroeste

Endereço: Avenida do Povo, Qd. 18, Vila Mutirão

- Distrito Sudoeste – Tenda

Local: Praça do Comerciário – em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

- Distrito Norte – Tenda

Local: Praça da Feira do Balneário Meia Ponte

Endereço: Rua Xerentes, 3.896, Balneário Meia Ponte

- Distrito Campinas/ Centro – Tenda

Local: Cepal da Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371, Vila Abaja

- Distrito Sul – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Praça da T-8

Endereço: Rua C-170, s/n, Jardim América

- Distrito Leste – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Em frente à Paróquia Bom Jesus – na praça

Endereço: Praça Washington, s/n, Jardim Novo Mundo

Leia também:

- Pedido de UTI adulto para casos de Covid sobe 88% em maio em Goiás

- Média semanal de internados por Covid quase dobra em relação ao início de maio