Devido ao aumento de casos de Covid em Goiás, neste sábado (19) e domingo (20) a Prefeitura de Goiânia conta com pontos fixos para imunização e testagem contra a doença na capital. A aplicação das vacinas será ofertada no Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico e no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) do Setor Urias Magalhães, inclusive com aplicações de doses infantis (para crianças de seis meses a três anos que possuam comorbidades). Haverá também vacinação contra a Influenza e vacinas de rotina. Já a testagem ocorrerá na modalidade 'tenda' em três locais.

Em especial, no sábado, uma van estará no Evento Consciência Negra, Igualdade, Direitos e Cidadania, no Bairro Floresta com aplicação de doses em adultos contra Covid e Influenza. O horário de atendimento para vacinação será das 08h às 17h, nas unidades de saúde, e das 09h às 16h na van. Os locais de irão distribuir 500 senhas por dia para os interessados em se vacinar.

Já a testagem de antígeno, destinada à população em geral, ocorrerá diariamente em três locais, todos na modalidade tenda, com agendamento pelo site da Prefeitura de Goiânia, 08h às 16h. Serão disponibilizados 1,5 mil testes por ponto de testagem.

Confira os locais de vacinação

Sábado (19/11) - Covid-19, Influenza e rotina

Local: Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n - Setor Pedro Ludovico

Horário: Das 08h às 17h



Local: Ciams Urias Magalhães - Rua Guajajara esquina com a Rua Carijós Madeiras s/n, Setor Urias Magalhães

Horário: Das 08h às 17h



Local: Evento Consciência Negra, Igualdade, Direitos e Cidadania (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza), Escola Municipal Maria da Terra, Rua BF 1-A, Bairro Floresta

Horário: Das 09h às 16h



Domingo (20/11) - Covid-19, Influenza e rotina

Local: Centro Municipal de Vacinação

Horário: Das 08h às 17h



Local: Ciams Urias Magalhães

Horário: Das 08h às 17h



Testagem ampliada (8h às 16h)

Sábado (19) e domingo (20)

Região Noroeste – Tenda

Local: Parque do Nova Esperança

Endereço: GO-070, s/n, Setor Jardim Nova Esperança



Região Sudoeste – Tenda

Local: Praça do Comerciário (em frente ao Sesc Falçalville)

Endereço: Av. Ipanema, s/n,Setor Falçalville



Região Campinas/Centro – Tenda

Local: Cepal Vila Abajá

Endereço: Av. Marginal, 371-483,Vila Abajá

