Cidades Goiânia e Aparecida amanhecem encobertas por nuvens baixas A terça-feira (7) amanheceu nublada na região metropolitana. Sol chegou a aparecer, mas as nuvens começaram a ser formar

A terça-feira (7) amanheceu nublada em Goiânia e em Aparecida. Em seguida o sol apareceu, mas foi logo substituído pela formação de nuvens baixas, que muitos confundiram com nuvens de poluição. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que há um sistema de baixa pressão atuando na costa brasil...