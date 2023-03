Goiânia e Aparecida começam a aplicar nesta segunda-feira (6) a vacina Pfizer Bivalente contra Covid-19 em pessoas acima de 60 anos. O imunizante protege a população contra diferentes variantes do coronavírus, incluindo a ômicron.

Para se vacinar, é necessário ter recebido pelo menos duas doses de vacinas contra a covid há quatro meses. Além dos idosos, a vacinação bivalente continua disponível para imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas acima de 12 anos.

A aplicação nesses públicos segue as diretrizes do Ministério da Saúde, que preveem a vacinação com o novo imunizante, neste primeiro momento, apenas para grupos prioritários, que têm maior probabilidade de desenvolver formas graves da doença.

Todos os interessados que se enquadram nos critérios podem procurar as salas de vacinação de Goiânia e Aparecida com documento de identidade ou certidão de nascimento e cartão SUS ou CPF.

Caso seja do grupo de imunossuprimidos é necessário também comprovar a condição por meio de laudo médico. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de algum responsável.

Esta é a segunda fase do cronograma vacinal que começou com as pessoas a partir de 70 anos. No dia 20 de março inicia-se a imunização em gestantes e puérperas, seguido pelos trabalhadores da saúde.

Vacinação em Goiânia

A partir das 8h, a vacina em Goiânia estará disponível na Unidade de Saúde da Família (USF) Cidade Jardim e na Praça Abel Coimbra, no Setor Cidade Jardim. No local, também serão vacinados os idosos atendidos no Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (Craspi).

Além destes locais, a prefeitura disponiliza mais 72 salas de vacina do município. Veja aqui!

A população estimada de pessoas entre 60 e 69 anos, em Goiânia, é de 83.372. A meta é imunizar 90% daqueles que estão aptos a se vacinar. Goiânia já aplicou desde o início da vacinação um total de 12.214 doses da Bivalente.

Vacinação em Aparecida de Goiânia

A vacinação em Aparecida ocorrerá em 36 postos, sem necessidade de agendamento. As UBS´s funcionam de segunda a sexta das 8h às 17h. A Central de Imunização funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8 às 13h.

Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira fica aberta de segunda a sexta das 8h às 18h. Os postos de imunização não funcionam em feriados e pontos facultativos.

Até o momento, Aparecida recebeu 5.376 doses do imunizante bivalente da Pfizer enviadas pelo Ministério da Saúde e repassadas pelo governo do estado. A aplicação do imunizante começou na última semana. Até o momento, 2.373 doses foram aplicadas.

Confira os locais abaixo:

UBS Andrade Reis

UBS Colina Azul

UBS Jardim Riviera

UBS Independência Mansões

UBS Jardim Florença

UBS Tiradentes

UBS Veiga Jardim

UBS Papillon Park

UBS Mansões Paraíso

UBS Bairro Hilda

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Cardoso

UBS Delfiore

UBS Madre Germana

UBS Jardim dos Ipês

UBS Alto Paraíso

UBS Bandeirantes

UBS Caraíbas

UBS Garavelo Park

UBS Campos Elísios

UBS Bairro Independência

UBS Boa Esperança

UBS Anhambi

UBS Rosa dos Ventos

UBS Jardim Paraíso

UBS Jardim Olímpico

UBS Parque Trindade

UBS Santa Luzia

UBS Bela Vista

UBS Nova Olinda

UBS Retiro do Bosque

UBS Cândido de Queiroz

UBS Vila São Pedro

UBS Santo André

Central de Imunização

Maternidade Marlene Teixeira

