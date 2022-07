Goiânia e Aparecida começam a vacinar crianças a partir de 3 anos contra Covid-19 nesta quarta-feira (20). Até então, a vacinação infantil estava autorizada apenas para o público acima de 5 anos. Por enquanto, as doses serão disponibilizadas para imunossuprimidos desta faixa etária

A vacina ofertada é a CoronaVac, que foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e liberada pelo Ministério da Saúde (MS). O esquema vacinal também será com duas doses, e intervalo de 28 dias entre elas, conforme aprovação da Anvisa.

A ampliação do grupo segue recomendação do Ministério da Saúde, que após pesquisas e debates considerou que a imunização de crianças de 3 a 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina Coronavac é segura e eficaz, evitando infecções, agravamento e óbitos pela contaminação com o novo coronavírus.

Goiânia

Para liberação de todas as crianças de 03 e 04 anos, a SMS aguarda o recebimento de mais doses para, assim, ampliar a vacinação, levando em consideração que a estimativa em Goiânia é de um público de 38.665 crianças, sendo 19.304 com 03 anos e 19.381 com 04 anos.

Como as doses neste momento são destinadas apenas às crianças imunossuprimidas, no ato da vacinação será necessário apresentar o Cartão de Vacinação da criança, um documento, o comprovante de endereço, e a autodeclaração para crianças imunossuprimidas.

A imunização já está disponível nas 71 salas de vacinas da capital goiana em todos os sete Distritos Sanitários de Saúde da cidade, com horário de funcionamento das 08h às 17h. Entre as crianças com idade de 05 a 11 anos, a primeira dose das vacinas contra Covid-19 já foi aplicada em 75.621 crianças.

A segunda dose, por sua vez, foi aplicada em 45.194 crianças. Já entre os adolescentes de 12 a 17 anos, a cobertura vacinal é de 101.654 para primeira dose, e 79.204 para segunda dose dos imunizantes disponíveis para este público.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida são 39 postos fixos de vacinação. Ao longo da manhã desta quarta, as vacinas infantis estão sendo distribuídas para todos os 39 locais. Para receber a proteção, as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável legal.

Também é necessário apresentar certidão de nascimento ou RG, cartão SUS ou CPF e o cartão de vacinação. Caso o responsável legal não possa acompanhar, basta assinar um termo de autorização que deve ser apresentado por alguém maior de idade no momento da aplicação.

Outras cidades como Caldas Novas e Senador Canedo também já e programam para início da vacinação até o final desta semana.

