Goiânia e Aparecida estão vacinando cães e gatos contra a raiva neste sábado (3), e nos próximos, até o dia 24 de setembro. Ao longo da semana, também foram disponibilizados locais para a imunização dos pets.

A iniciativa faz parte da Campanha de Vacinação Antirrábica 2022. Na capital, são 94 postos de atendimento distribuídos nas regiões Sul e Leste. Já em Aparecida, são mais de 50 locais disponíveis, com funcionamento das 8h às 17h.

Vacinação em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia lança a Campanha de Vacinação Antirrábica 2022 neste sábado (03), na Escola Municipal Bom Jesus, localizada na Praça George Washington, no Jardim Novo Mundo. A imunização em cães e gatos ocorrerá durante quatro sábados consecutivos, das 08h às 17h, e se encerrará em 24 de setembro. Todos os pontos de vacinação podem ser visualizados no site da prefeitura.

Dia 03/09 – Distrito Sul e Distrito Leste (94 pontos de vacinação)

Dia 10/09 – Distrito Campinas/Centro e Distrito Norte (106 pontos de vacinação)

Dia 17/09 – Distrito Noroeste e Distrito Oeste (124 pontos de vacinação)

Dia 24/09 – Distrito Sudoeste (75 pontos de vacinação)

Vacinação em Aparecida

Neste sábado (3), as ações serão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Madre Germana, Jardim dos Ipês, Delfiori, Anhambi, Alto Paraíso, Boa Esperança, Tiradentes e Jardim Florença, bem como na Escola Municipal São Francisco de Assis e no Colégio Estadual Dom Bosco.

Além disso, a Unidade de Vigilância em Zoonoses da SMS (Rua Rodeio, S/N – Quadra 54 – St. Pontal Sul), aplica a vacina antirrábica diariamente, de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h, e também oferece vacinação em domicílio, via agendamento, para quem tem mais de cinco animais. A solicitação deve ser feita pelos números 3545-5921 e 3545-5922 de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.

A vacinação para cães e gatos se estende por cinco sábados até 24 de setembro, de forma descentralizada, em vários pontos da cidade. Ao longo da semana, também pode-se vacinar os pets na Unidade de Vigilância em Zoonoses, no Setor Pontal Sul.

03/09

UBS Madre Germana

UBS Jardim dos Ipês

UBS Delfiori

UBS Anhambi

UBS Alto Paraíso

UBS Boa Esperança

UBS Tiradentes

UBS Jardim Florença

Escola Municipal São Francisco de Assis

Colégio Estadual Dom Bosco

10/09

UBS Garavelo Park

UBS Caraíbas

UBS Bandeirantes.

Escola Municipal Vilmar G. da Silva

Colégio Estadual Buriti Sereno Garden

Escola Evangélica Maranata

Escola Municipal Levina M.V. de Oliveira

Escola Estadual Simino R. de Siqueira

Escola Municipal Amélia Cândida Brasil

Escola Municipal Ari Caetano da Costa

17/09

UBS Cândido de Queiroz

UBS Papilon Park

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Ilda

Cais Nova Era

Escola Municipal Rogério Bonifácio

Escola Municipal Giomar Rosa de Oliveira

Escola Municipal Cidade Vera Cruz

Colégio Estadual Professor Gervásio S. Dourado.

24/09

UBS Parque das Nações

UBS Colina Azul

UBS Independência Mansões

UBS Andrade Reis

UBS Veiga Jardim

UBS Santo André

Escola Municipal Roque Inocêncio

Escola Municipal Olentino Xavier da Costa

Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo

Escola Municipal Deraldo Lisboa.

Parque da Família – Avenida Independência

Formas de transmissão da raiva

O diretor de Vigilância e Zoonoses, Murilo Reis, alerta para as formas de contato. “A raiva pode ser transmitida por mordidas, arranhões ou lambidas, tanto de animais domésticos infectados, como de animais silvestres. Morcegos, cavalos e vacas também podem ser fontes de transmissão”, explica.

“Tanto em animais, quanto em humanos, a doença é caracterizada por sintomas neurológicos, com multiplicação do vírus no local da lesão e, posteriormente, migrando para o sistema nervoso e outros órgãos, principalmente para as glândulas salivares”, pontua Murilo Reis.

“No caso de uma possível infecção, a pessoa deve lavar o local com bastante água e sabão para, em seguida, procurar uma unidade de saúde para o primeiro atendimento”, informa Murilo.

