Goiânia não tem vacinas de primeira dose contra a Covid para crianças de 6 meses a 11 anos de idade, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O estoque acabou no início de dezembro de 2022 e, desde então, a pasta não recebeu mais imunizantes pediátricos. Já para a segunda dose, a vacinação está garantida. A Prefeitura de Goiânia informou que as doses devem ser enviadas através do Ministério da Saúde.

Em Aparecida de Goiânia, a prefeitura criou a "xepinha" da vacina para que pudesse evitar o descarte de doses infantis de vacina no município. As crianças podem ser inscritas em uma fila de espera, disponível em sete postos de vacinação: Central de Imunização, Maternidade Marlene Teixeira, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Santa Luzia, UBS Bairro Cardoso, UBS Veiga Jardim ou UBS Bandeirantes.

Ao POPULAR, a coordenadora de Imunização da SMS de Aparecida detalhou que a iniciativa acontece porque quando o município recebeu a primeira remessa de imunizantes para vacinação infantil a partir dos 6 meses de idade a procura foi baixa. “Já temos no sistema todas as crianças que já têm a primeira dose, então fazemos o agendamento para que elas recebam a segunda dose e, para aproveitar os frascos remanescentes, criamos essa lista de espera para os pais que querem vacinar os filhos com a primeira dose, porque o Ministério da Saúde (MS) ainda não mandou novos estoques”, pontuou.

Neste final de semana, ocorre imunização para adultos e testagem ampliada em quatro pontos da capital. A vacinação contra a Covid e Influenza, além dos imunizantes de rotina, estão disponíveis em duas unidades de saúde: Centro Municipal de Vacinação (CMV) e o Ciams Urias Magalhães, das 08h às 17h, neste sábado (7) e domingo (8).

A testagem, com 1,5 mil testes em cada ponto, acontece com duas tendas, com necessidade de agendamento no site da prefeitura, e dois drives, onde não é preciso agendar. O atendimento ocorre sempre das 08h às 16h. Os locais podem ser conferidos aqui.