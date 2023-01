A Prefeitura de Goiânia excluiu os termos ‘mulata’ e ‘mulato’ e substituiu ‘negra’ e ‘negro’ para ‘preta’ e ‘preto’ no sistema de cadastramento de servidores do município por entender que são palavras de conotação racista. A alteração na autodeclaração étnico-racial é um pedido da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), através do Núcleo Especializado de Direitos Humanos (NUDH).

A orientação considera que, de acordo com o letramento étnico-racial, as pessoas pretas e pardas se incluem no conjunto da população negra. A defensoria pública também levou em consideração no pedido a classificação racial adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na qual se apoia em cinco categorias, sendo branca, preta, parda, amarela e indígena. O NUDH/DPE-GO realizou o pedido em dezembro de 2022 e a resposta acatando o pedido chegou na terça-feira (10).

O documento foi assinado pelos defensores públicos Marco Túlio Félix Rosa (coordenador do NUDH) e Salomão Rodrigues da Silva Neto. Eles citam que a psicóloga e pesquisadora Cida Bento demonstra que as palavras ‘mulata/mulato’ e ‘morena/moreno’ mostram uma dificuldade, que é comum entre os brasileiros em geral, no que diz respeito à categorização racial.

“Ocorre que tratam-se de termos racistas, cuja origem histórica remete a um contexto profundamente discriminatório com a população negra”, argumentaram. Os defensores afirmam que o emprego das palavras, sobretudo no âmbito institucional, como em documentos públicos, demonstra o quanto o racismo segue enraizado e evidencia a necessidade da compreensão e aprendizado de como as questões raciais podem moldar as relações sociais a fim de promover o enfrentamento ao preconceito, à desigualdade e à violência racial.

Os defensores destacam ainda que “a fim de não persistirmos em utilizar termos, palavras ou comentários que perpetuam estigmas discriminatórios que, desde cedo criam diferenças e hierarquias nas narrativas sobre negros e brancos, e levando em conta que a engenhosidade do racismo institucional é justamente não ser reconhecido e questionado”, é inadmissível a presença de um termo de cunho racista no momento da autodeclaração dos servidores no recadastramento da prefeitura.

Apesar de considerar a categorização do IBGE ultrapassada e elitista (uma ideia que tende a privilegiar uma classe dominante), a DPE/GO afirma que o modelo ainda consegue atestar a desigualdade racial nos indicadores sociais do Brasil, contudo “mão se pode esquecer que toda classificação é uma simplificação da realidade e que muitas vezes o objetivo de ‘categorizar’ para atender os objetivos estatais de proteção das minorias e balizar políticas públicas, pode não coincidir com o objetivo de identificar, ou seja, mostrar como as pessoas se enxergam em sua diversidade”, pontuaram.

O POPULAR pediu um posicionamento da Prefeitura de Goiânia sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno.