Cidades Goiânia faz licitação para lombada e área azul digital Edital para troca da fiscalização eletrônica sai dia 27. Novos equipamentos poderão contar veículos e identificar roubo de carros. Já o processo para estacionamento com ajuda de aplicativo está previsto para daqui a 60 dias e expandirá as vagas também para a região da 44

O motorista que circula em Goiânia observará mudanças na fiscalização e monitoramento do trânsito até o fim de 2023. As atuais lombadas eletrônicas serão substituídas por equipamentos que, além da aferição da velocidade, serão capazes de contar a quantidade de veículos que passam por eles. Outra novidade será a adoção da Área Azul Digital, com ampliação das atuais 3,5 ...