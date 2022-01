A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia continua com a testagem para a Covid-19 neste fim de semana. A medida foi tomada após a grande movimentação, durante toda a semana, nos postos disponíveis pela pasta para a realização do exame.

No sábado, os pontos disponíveis para testagem serão no Distrito Sul, no Cepal do Jardim América; Distrito Sudoeste, Associação dos moradores do Setor União; e no Distrito Campinas/ Centro, no Parque Zoológico de Goiânia, no Setor Oeste.

Já no domingo, os postos estarão no Distrito Oeste, Ses/Senat, no Setor São Francisco; no Distrito Norte, Parque Leilídio Di Ramos Caiado, no Goiânia Dois; e Distrito Leste, Praça Juventude, Jardim América.

Segundo a SMS, é necessário fazer agendamento pelo site da Prefeitura de Goiânia e comparecer no local e horário marcado com documentos pessoais e comprovante de endereço. O exame fica pronto cerca de 20 minutos.

A procura pela testagem em Goiânia subiu 157% de dezembro para janeiro deste ano. A média era de 700 testes por dia, mas chegou a 1800 por dia esta semana. Por conta da demanda alta, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ofertará 2 mil testes rápidos de antígeno por dia.

Locais

Sábado 8/1/22

MODALIDADE TENDA

DISTRITO SUL

LOCAL: Cepal Jardim América

End. Praça C-170, S/N, Jardim América

DISTRITO SUDOESTE

LOCAL: Associação dos Moradores do Setor União

End: Rua U-54, Qd. 16 Lt.2, Setor União

DISTRITO CAMPINAS/CENTRO

LOCAL: Parque Zoológico de Goiânia

End: Alameda das Rosas, S/N, Setor Oeste

Domingo 9/1/22

MODALIDADE TENDA

DISTRITO OESTE

LOCAL: Sest/Senat

End. Avenida Castelo Branco, s/n, setor São Francisco

DISTRITO NORTE

LOCAL: Parque Leolídio Di Ramos Caiado

End: Rua Jupter, s/n, Setor Goiânia 2

DISTRITO LESTE

LOCAL: Praça da Juventude

End: Rua JDA-8, 2146, Jardim Aroeira