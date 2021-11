Goiânia recebe três novos pontos de vacinação contra Covid-19. São eles: Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG), no setor Leste Universitário, Unidade de Saúde Familiar (USF) Jardim Caravelas e USF Eli Forte.

Com o acréscimo, o número de locais para vacinação chega a 67, sendo 64 salas, incluindo o Centro Municipal de Vacinação (CMV), o Clube da Caixa e o drive no Shopping Passeio das Águas.

A prefeitura assinou um termo de cooperação com a UFG. O município fornece as vacinas e insumos e a faculdade entra com a estrutura e recursos humanos. No posto, que fica na Rua 227, já estão sendo oferecidas todas as vacinas contra a Covid-19 disponíveis. Além de atender a comunidade universitária, a nova sala também se destina aos moradores de Goiânia em geral.

Confira todos os pontos de imunização na capital.