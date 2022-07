A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia (Amma), inaugurou no último domingo (24) a Trilha Chica Machado, que liga os parques Macambira Anicuns e Bernardo Élis. A concentração foi realizada às 8h30, no Núcleo Socioambiental do Parque Macambira Anicuns, localizado no Setor Novo Horizonte.

Durante o evento, os participantes realizaram uma caminhada no percurso da trilha do Núcleo Socioambiental do Parque Macambira Anicuns até o Parque Bernardo Élis. A Trilha Chica Machado tem três quilômetros de percurso, sendo 500 metros são de terra, com placas de sinalização, e 2,5 asfaltados. O público pode percorrer o caminho tanto a pé como de bicicleta.

Foi realizado a troca de materiais recicláveis por mudas de árvores, e instalação de Ecobarreira no Córrego Macambira para a redução de resíduos. A programação contou com aulão de ginástica funcional no Parque Bernardo Élis.

Homenagem

A trilha foi batizada com o nome de Chica Machado, uma mulher negra que foi comprada como escrava aos 13 anos, e se tornou influente e respeitada no Arraial de Cocal, área rural próxima ao município de Niquelândia.

Segundo a história passada entre gerações de habitantes locais, Chica se tornou muito rica e passou a comprar escravos para libertá-los.

