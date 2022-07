Após recomendação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), a Prefeitura de Goiânia anunciou que começa a aplicar o segundo reforço (4ª dose) contra Covid-19 em pessoas com idade a partir de 30 anos nesta terça-feira (26) na capital. A vacinação pode ser realizada com os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen e está disponível em 72 locais, além da agenda da van da VacinAção.

Goiânia tem 224.439 moradores com idade entre 30 e 39 anos, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas, como explica o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, nem todos estão aptos a receber a 4ª dose em virtude de atrasos do esquema vacinal da população. “Levando em consideração que 519.618 pessoas em Goiânia ainda estão com o primeiro reforço em atraso”, afirmou.

Com isso, estão aptos a receber a quarta dose todos os goianienses com mais de 30 anos, que também já tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. Durval reforça que a vacinação é responsável por reduzir o risco de agravamento em caso de Covid-19 e que “as doses de reforço são essenciais para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos no organismo”.

Quem pode vacinar?

A vacinação contra Covid-19 está disponível para pessoas com idade acima de 03 anos. Aos com 40 anos ou mais, precisam completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose), bem como os adolescentes de 12 a 17 anos, que já podem tomar o primeiro reforço (3ª dose).

O que levar?

Para receber as vacinas, é necessário apresentar o comprovante de endereço, o RG ou Certidão de Nascimento, CPF ou Cartão SUS e, se possível, o cartão de vacinação. As crianças e adolescentes também precisam estar acompanhadas de um responsável legal ou o termo de autorização.

Esquema vacinal completo

- Crianças de 3 e 4 anos devem tomar a primeira dose da vacina, total de uma dose;

- Crianças de 5 a 11 anos devem tomar a segunda dose, total de duas doses;

- Adolescentes de 12 a 17 anos devem tomar o primeiro reforço, total de três doses;

- Pessoas de 18 a 29 anos devem tomar o primeiro reforço, total de três doses;

- Pessoas com 30 anos ou mais devem tomar três doses de reforço, total de quatro doses.

