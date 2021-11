A ampliação da faixa de aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para adultos começa nesta quarta-feira (17) em Goiânia.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital no início da tarde. As doses estarão disponíveis em todas as 61 salas de vacinas, além do Clube da Caixa e do drive-thru do Shopping Passeio das Águas.

A estimativa da SMS é que serão aplicadas 163.230 doses de reforço, todas com imunizante da Pfizer. Além da mudança da faixa etária, mudou o intervalo entre a segunda dose ou dose única, no caso da vacina da Janssen.

As alterações foram autorizadas pelo Ministério da Saúde na manhã desta terça-feira (16).

Veja o calendário:

De 17 e 18/11: 50 anos ou mais

De 19 e 20/11: de 40 a 49 anos

De 22 a 24/11: de 30 a 39 anos

De 25 e 26/11: de 18 a 29 anos