A campanha “Violência Contra a Mulher não tem desculpa! Tem Lei”, é lançada nesta segunda-feira (15) pela Prefeitura de Goiânia. O objetivo é conscientizar a população à respeito do tema e levar informações sobre canais de denúncia.

No próximos dias, cartazes serão fixados em 1.035 ônibus do transporte coletivo da capital com informações sobre as formas de violência contra a mulher e canais de denúncia. O conteúdo também será divulgado em televisões nas plataformas dos terminais.

Os cartazes explicam os diversos tipos de violência contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha, que completou 16 anos no dia 7 de agosto, sendo eles: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Segundo a RedeMob, circulam por dia mais de 200 mil pessoas nos ônibus do Sistema de Transportes Coletivos, 63% de mulheres.

O projeto é da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), em parceria com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e Consórcio RedeMob. A campanha faz parte de ações voltadas para o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher.

Leia também:

- Violência psicológica é rotina da agressão no lar

- Feminicídio, aumento vertiginoso

- Nome de rua “feminina” em Goiânia é exceção