Cidades Goiânia mantém vacinação contra Covid-19 e Influenza neste final de semana; confira os locais Quem está em atraso com as vacinas contra Covid-19 e Influenza podem aproveitar o final de semana para atualizar o cartão

Quem está em atraso com as vacinas contra Covid-19 e Influenza podem aproveitar o final de semana para atualizar o cartão. A prefeitura de Goiânia mantém três locais para vacinação neste sábado (27) e domingo (28). A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza um ponto móvel, com as duas vans da VacinAção, no evento Caravana do Bem – Prefeitura que Cuida, com atendimento à...